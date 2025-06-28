Приоритет BP - Азербайджан: 33 года энергетического партнерства

Автор: Азер Ахмедбейли

Многие отсчитывают начало сотрудничества Азербайджана с британской BP с подписания знаменитого "Контракта века" в сентябре 1994 года. Однако история этого сотрудничества началась двумя годами раньше: в июне 1992-го, всего через полгода после распада СССР, компания официально открыла своё представительство в Баку, где ещё не было полноценного посольства Великобритании, тем самым обозначив долгосрочные интересы в регионе.

Эта дата не сопровождалась публичными церемониями, но она стала стартовой точкой одного из самых устойчивых энергетических партнёрств на постсоветском пространстве.

Сегодня BP и азербайджанское правительство могут зафиксировать не просто символическую дату, а результат многолетней совместной работы - от разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) до трубопроводов BTC, TANAP и TAP, от шельфовой добычи до зелёных технологий.



Спустя два года после начала деятельности компании, 20 сентября 1994 года, был заключен знаменитый "Контракт века". BP стала оператором и ведущим инвестором АЧГ наряду с SOCAR и рядом международных компаний. В 1997 году началась добыча с месторождения Чираг, а в 2006-м был запущен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - проект, окончательно оформивший роль Азербайджана как важнейшего звена в цепочке энергетической безопасности Европы. Через год после этого был запущен Южнокавказский газопровод, предшественник будущего Южного газового коридора, который соединит каспийский газ с европейскими рынками.

Сейчас все это выглядит просто как перечисление состоявшихся проектов, но все мы понимаем, что за этим стоит поистине титанический труд тысяч людей, как представителей британской компании, так и азербайджанского государства.

BP не ограничивалась ролью инвестора, она стала соавтором энергетической архитектуры региона. В проекте Шах-Дениз, который считается одним из крупнейших газовых месторождений в мире, компания выступила оператором и ключевым разработчиком технологических решений. Благодаря запуску газопроводов TANAP и TAP в 2018 и 2020 годах, азербайджанский газ достиг южной Европы, а стратегия энергетического коридора приобрела континентальный масштаб. В начале июня этого года было принято решение о новом этапе стоимостью 2,9 млрд. долларов - компрессии на месторождении Шах-Дениз для увеличения отдачи пласта и продления срока его эксплуатации. По словам регионального президента BP Гэри Джонса, это позволит обеспечить надёжные поставки "на десятилетия вперёд".

Партнёрство, однако, никогда не сводилось только к коммерции, его основой стали также репутация, приверженность обязательствам и доверие.

За эти три десятилетия BP инвестировала свыше 87 миллиардов долларов в проекты в Азербайджане и более 100 миллионов - в социальные и образовательные инициативы. BP запустила не менее 10 значимых социальных проектов совместно с Фондом Гейдара Алиева, направленных на поддержку науки, культуры и местных сообществ.

Были реализованы программы по обучению местных специалистов, техническому переоснащению вузов, грантовой поддержке женщин, экологическим инициативам. Сегодня около 90% персонала BP в Азербайджане составляют граждане страны.

Итак, сегодня исполняется 33 года с момента начала деятельности BP в Азербайджане. С тех пор многое изменилось, но осталась преемственность: ни одна крупная энергетическая инициатива в Азербайджане не обходится без участия BP, и ни один внешний вызов не поставил под сомнение жизнеспособность этого партнерства. Поэтому символично, что именно в июне этого года - в годовщину открытия представительства компании в Баку - между сторонами были подписаны новые соглашения, открывающие очередной этап сотрудничества.



Как сообщил исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл, компания вошла в проект "Карабах" и станет его оператором. Добыча первой нефти запланирована уже на 2029 год - с применением дистанционного управления, без постоянного персонала, и с использованием инфраструктуры АЧГ. Параллельно было подписано соглашение по структуре "Шафаг-Асиман", где планируется бурение второй скважины. Данные первой скважины, пробуренной в 2021 году, указывают на более богатый пласт, чем предполагалось ранее, и если расчёты подтвердятся, начнётся подготовка к добыче газа, и проект перейдёт в фазу освоения.



Также компания обозначила планы по новым сейсморазведочным работам на структурах "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара". Общая сумма инвестиций по подписанным в начале июня соглашениям составит несколько миллиардов долларов.

Показательно, что сегодня это партнёрство постепенно смещается от ископаемых ресурсов к технологиям зеленого перехода. Важнейшее соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт, подписанное в июне этого года, можно оценить как часть нового стратегического направления.

Когда-то BP пришла в Азербайджан, чтобы добывать нефть. Сегодня она поддерживает страну в ее стремлении стать "зеленым" энергомостом между Европой и Азией.

Этот поворот происходит как естественное развитие прежнего курса: связать каспийский ресурс с европейским спросом, только раньше это было через нефть и газ, а теперь и через электроэнергию, зелёный водород и технологиии снижения выбросов.

Возможно, в этом и есть настоящее продолжение "Контракта века": то, что когда-то начиналось с нефтяных платформ в Каспийском море, сегодня находит новое выражение в проектах зелёной генерации и новых формах экспорта энергии.

Роль BP как стратегического партнёра Азербайджана не просто сохранилась, она укрепляется в условиях перехода к новому формату энергетических связей между Европой и Каспийским регионом.