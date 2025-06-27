Эрдоган заявил о пользе проекта «Дорога развития» для всего региона

Проект "Дорога развития" позволит трансформировать геополитические возможности Турции во всеобъемлющее экономическое преимущество, которое принесет пользу всему региону.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Форуме глобальных транспортных коридоров в Стамбуле.

Турецкий лидер отметил, что эскалация обстановки в регионе, неопределенность в Ормузском проливе и региональном воздушном пространстве напомнили о важности безопасных транспортных маршрутов.

Глава государства акцентировал, что Средний коридор обладает потенциалом ежегодного товарооборота посредством железнодорожных перевозок в 75 млрд долларов.

По его словам, реализация проекта "Дорога развития" позволит транспортировать в Европу через территорию Турции грузы, поступающие в иракский порт Фао.

Президент добавил, что реализация проектов в рамках Среднего коридора обеспечит производственный эффект на 114 млрд долларов и создаст в среднем 144 тыс. рабочих мест в год. Он также указал, что производственный эффект проекта в 10-летней перспективе составит более 50 млрд долларов и обеспечит в среднем 63 тыс. рабочих мест ежегодно.

Проект "Дорога развития" предусматривает строительство автомобильных и железнодорожных маршрутов протяженностью 1200 км от иракского порта Фав до турецкой границы. Благодаря его реализации Ирак получит прямой выход в Европу.

Ранее Эрдоган заявил о намерении вернуться в программу F-35.