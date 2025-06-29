Задержанного в Екатеринбурге Ахлимана Гянджиева избили дубинкой и пытали «электрошоком»

Задержанного в Екатеринбурге 27 июня Ахлимана Гянджиева избили дубинкой и пытали "электрошоком".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил адвокат Гянджиева Илькин Амиров.

По его словам, Гянджиева пытали "электрошоком", избивали тяжелым предметом.

Адвокат сказал, что его подзащитный был госпитализирован после избиения и пыток: "Мы считаем, что мой подзащитный не имеет ничего общего с совершенным преступлением. Он невиновен. Он не признал свою вину даже после пыток, и не сделает этого".



Адвокат отметил, что в рамках расследования по уголовному делу были задержаны около 15 человек, двое подозреваемых были убиты: "Мы приложим все усилия, чтобы доказать, что эти люди умерли именно в результате пыток, а не от хронических заболеваний".

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.