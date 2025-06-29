Раскрыт совершенно новый дизайн «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip7

Авторитетный инсайдер OnLeaks совместно с порталом Android Headlines опубликовали качественные рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip7, демонстрирующие радикальный редизайн устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по утечке, Galaxy Z Flip7 будет представлен в трех цветах: Jet Black, Blue Shadow и Coral Red. Кроме того, как и ранее, ожидается ограниченный набор эксклюзивных расцветок, которые будут доступны только на официальном сайте Samsung.

Новинка получит внешний дисплей на всю заднюю панель, чем будет напоминать смартфоны Moto Razr. Так, вместо выреза-"островка" под две камеры и вспышку, устройство предложит вписанные в экран модули. Кроме того, гаджет будет предлагаться в двух конфигурациях памяти - с 256 и 512 ГБ встроенного хранилища.

Также в линейке появится более доступная версия - Galaxy Z Flip7 FE, которая унаследует дизайн от прошлогодней модели. Устройство получит 128 и 256 ГБ памяти. По информации инсайдеров, эта модель будет выпускаться только в двух цветах - черном и белом.

Объем оперативной памяти в утечке не указан, однако по данным тестов в базе Geekbench, Galaxy Z Flip7 оснащен 12 ГБ ОЗУ, а Flip7 FE - 8 ГБ.

Презентация складных новинок Samsung Galaxy Z Flip7 и Fold7, по слухам, состоится 9 июля.