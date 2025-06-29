Трамп допустил наличие у Ирана секретного ядерного объекта

"Мы знали, что у Ирана много ядерных объектов, вероятно, три основных плюс еще один".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем американский лидер не считает, что перед нанесением США ударов Тегеран смог вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов. "Нет. Во-первых, это очень сложно сделать. Это очень опасно. Кроме того, никто не думал, что мы нанесем удар по объекту в Фордо, потому что все говорили, что он непробиваемый. Я думаю, на объекте находились люди, говорят, там были машины. Эти люди пытались забетонировать вход, куда вероятнее всего попала бы бомба", - добавил он.