Сборная Азербайджана поборется за бронзу на чемпионате Европы

В Скопье (Северная Македония) проходит юношеский чемпионат Европы по дзюдо, где сборная Азербайджана приняла участие в смешанных командных соревнованиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадии 1/4 финала наша команда в упорной борьбе уступила сборной Беларуси со счетом 3:4.

Теперь Азербайджану предстоит утешительный поединок против Болгарии.