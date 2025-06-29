https://news.day.az/sport/1764233.html

Сборная Азербайджана поборется за бронзу на чемпионате Европы

В Скопье (Северная Македония) проходит юношеский чемпионат Европы по дзюдо, где сборная Азербайджана приняла участие в смешанных командных соревнованиях. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадии 1/4 финала наша команда в упорной борьбе уступила сборной Беларуси со счетом 3:4.