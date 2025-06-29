https://news.day.az/sport/1764233.html Сборная Азербайджана поборется за бронзу на чемпионате Европы В Скопье (Северная Македония) проходит юношеский чемпионат Европы по дзюдо, где сборная Азербайджана приняла участие в смешанных командных соревнованиях. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадии 1/4 финала наша команда в упорной борьбе уступила сборной Беларуси со счетом 3:4.
Сборная Азербайджана поборется за бронзу на чемпионате Европы
В Скопье (Северная Македония) проходит юношеский чемпионат Европы по дзюдо, где сборная Азербайджана приняла участие в смешанных командных соревнованиях.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадии 1/4 финала наша команда в упорной борьбе уступила сборной Беларуси со счетом 3:4.
Теперь Азербайджану предстоит утешительный поединок против Болгарии.
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