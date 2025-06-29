https://news.day.az/world/1764161.html

Землетрясение в Турции

В Турции произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,6 находился в районе Чубук провинции Анкара. Землетрясение было зафиксировано в 08:20 по местному времени на глубине 10,62 километра.