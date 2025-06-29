https://news.day.az/world/1764161.html Землетрясение в Турции В Турции произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,6 находился в районе Чубук провинции Анкара. Землетрясение было зафиксировано в 08:20 по местному времени на глубине 10,62 километра.
Землетрясение в Турции
В Турции произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,6 находился в районе Чубук провинции Анкара. Землетрясение было зафиксировано в 08:20 по местному времени на глубине 10,62 километра.
Информации о разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что в Турции произошли 150 лесных пожаров.
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