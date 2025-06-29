Сенат США одобрил законопроект Трампа о налогах

Сенат американского Конгресса принял законопроект о расходах и налогах, который президент США Дональд Трамп назвал "единым, большим и красивым", сообщили ведущие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Многомиллиардный законопроект Трампа позволит снизить федеральные налоги и вложить больше денег в Пентагон и обеспечение безопасности на границе, сократить государственные программы социальной защиты, включая программу в области здравоохранения Medicaid.

Как пишет CNN, "поскольку ключевое процедурное голосование завершено, лидеры республиканцев теперь должны удовлетворить многочисленные возражения, все еще требующие внесения изменений".

После внесения изменений документ должен будет вернуться в Палату представителей, которая одобрила его в мае.

Ранее сообщалось, что Сотрудники Госдепа США подавлены.