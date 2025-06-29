Определены чемпионы Азербайджана в шести весовых категориях

В рамках первенства Азербайджана по тяжелой атлетике завершилась борьба среди юношей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в шести весовых категориях были определены победители.

В категории до 60 кг чемпионский титул завоевал Амин Османов с результатом 237 кг (102 + 135), в весе до 65 кг победил Дениз Багиров - 231 кг (104 + 127). Абдулгусейн Гусейнов стал лучшим в категории до 71 кг - 247 кг (111 + 136), а Равин Алмаммедов в весе до 79 кг поднял в сумме 300 кг (130 + 170), став чемпионом.

В оставшихся категориях победу одержали Маммед Ахмедзаде (88 кг) - 297 кг (132 + 165) и Акиф Абдуллаев (94 кг) - 312 кг (140 + 172).