https://news.day.az/sport/1764014.html Азербайджан идет вторым на чемпионате Европы Сборная Азербайджана по дзюдо занимает второе место в общем зачете чемпионата Европы среди кадетов в Скопье (Северная Македония). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в активе команды три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.
Азербайджан идет вторым на чемпионате Европы
Сборная Азербайджана по дзюдо занимает второе место в общем зачете чемпионата Европы среди кадетов в Скопье (Северная Македония).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в активе команды три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Победителями стали Анар Гулиев (50 кг), Расул Ализаде (55 кг) и Зейд Алескеров (60 кг), серебро у Нармин Агамирзазаде (48 кг), а Гюльшан Гусейнова (44 кг) и Лейла Алекперова (48 кг) стали бронзовыми призерами.
На первое место вышли спортсмены под флагом Международной федерации дзюдо (4-1-5), на третьей строчке обосновалась Турция (1-3-0).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре