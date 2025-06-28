Азербайджан идет вторым на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо занимает второе место в общем зачете чемпионата Европы среди кадетов в Скопье (Северная Македония).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в активе команды три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Победителями стали Анар Гулиев (50 кг), Расул Ализаде (55 кг) и Зейд Алескеров (60 кг), серебро у Нармин Агамирзазаде (48 кг), а Гюльшан Гусейнова (44 кг) и Лейла Алекперова (48 кг) стали бронзовыми призерами.

На первое место вышли спортсмены под флагом Международной федерации дзюдо (4-1-5), на третьей строчке обосновалась Турция (1-3-0).