Адвоката статуса из-за проживания за пределами страны

Адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста России лишила адвокатского статуса Ирину Гак на основании того, что она проживает за пределами страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, сообщила в фейсбуке юрист Каринна Москаленко.

Лишение адвокатского статуса Ирины Гак на основании проживания за пределами РФ - первый известный случай применения поправок в закон "Об адвокатской деятельности", принятых в 2024 году. Тогда в закон была добавлена возможность лишать адвоката статуса, если он выехал из РФ более чем на год без "уважительной причины".

Гак была адвокатом активиста Анатолия Березикова, который умер в июне 2023 года в спецприемнике Ростова-на-Дону за день до того, как должен был выйти на свободу. Березиков сообщал о пытках. СК завел дело о доведении до самоубийства. Через несколько дней после смерти Березикова к Гак пришли с обысками, после чего она уехала из России, писала "Новая газета Европа".