Жителей Анкары предупредили

Последствия изменения климата и рост населения грозят серьезными проблемами для водоснабжения Анкары.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, уровень воды в более десяти водохранилищах, снабжающих турецкую столицу, опустился до 15 проц, а глава управления водного хозяйства Анкары (ASKİ) Мемдух Аслан Акчай призвал горожан к серьезной экономии воды.

Руководитель ASKİ отметил, что расход воды в Анкаре на сегодняшний день составляет 325 млн кубометров в год, а среднее потребление на душу населения - 240 литров в сутки. "При имеющихся резервах, воды хватит лишь на 170-180 суток", - отметил он.

Тем временем, эксперты озвучивают нерадушные прогнозы о водных ресурсах Анкары.

По их мнению, если в ближайшие годы не будут найдены новые источники водоснабжения, кризис воды в Анкаре станет неизбежным.

"Подземные ресурсы воды, подпитывающие наряду с осадками водохранилища столицы, иссякают. Засуха и рост населения вызывают серьезные опасения. Единственный потенциально новый источник чистой воды для Анкары - река Гереде, впадающая в Черное море", - отмечают эксперты.