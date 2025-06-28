Путин сделал неожиданное заявление на фоне угрозы рецессии в России

Агрессия России против Украины дорого обходится российскому бюджету, в последнее время это уже публично признают даже представители власти, пусть и косвенно, а сейчас об этом заговорил и президент РФ Владимир Путин.

Выступая накануне на пресс-конференции в Минске, он внезапно констатировал, что у РФ большие военные расходы, и анонсировал их сокращение, передает Day.Az со ссылкой на Dialog.UA.

В настоящее время военные расходы РФ составляют 13,5 трлн рублей (почти 172 млрд долларов) в годовом исчислении. Путин признал, что рост этих расходов спровоцировал инфляцию в России, для борьбы с которой Центробанку РФ пришлось поднимать ключевую ставку до рекордного уровня - 21% (недавно ее снизили до 20% годовых).

"Я считаю, что много (речь о военных расходах - ред.), и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета", - сказал Путин.

По его словам, власти намерены сокращать военные расходы, несмотря на то что Кремль по-прежнему нацелен на достижение "нужного результата" в военной агрессии против Украины.

Примечательно, что заявление Путина о намерениях по сокращению военных расходов прозвучало после предупреждения от Минэкономразвития о риске рецессии и исчерпании ресурсов, подпитывавших рост экономики во время полномасштабного вторжения в Украину. Глава ведомства Максим Решетников сообщил на днях о высокой вероятности перехода российской экономики в рецессию.

"По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры - это зеркало заднего вида", - заявил он и добавил, что, по его мнению, российская экономика находится на грани сползания в рецессию. С его слов, дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений российских властей.

С его слов, дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений российских властей.

Угроза новых санкций Даже из публичных заявлений представителей правительства РФ можно сделать вывод, что российская экономика уже находится в плачевном состоянии или, по меньшей мере, активно движется в этом направлении, а ведь существует еще вероятность введения дополнительных санкций со стороны США, законопроект о которых разработан в американском Сенате. Да, на сегодняшний день администрация Дональда Трампа, похоже, не готова задействовать этот инструментарий, однако у Кремля нет никаких гарантий, что ситуация не изменится в обозримом будущем. Еще относительно недавно казалось, что хозяин Белого дома настроен исключительно на дипломатию по вопросу иранской ядерной программы, но, какое решение было принято потом, всем хорошо известно. Аналогичная смена настроений вполне возможна и в отношении России.