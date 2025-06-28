В США осколок метеорита пробил крышу в доме, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В городе Макдоноу, штат Джорджия, произошел необычный инцидент - крышу одного из домов пробил фрагмент метеорита. Об этом сообщило местное Управление по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, никто не пострадал, и обошлось без серьезного ущерба для жильцов.

Американское метеорное общество классифицировало упавший метеор как болид - особенно яркий и крупный метеор, который при падении может создавать звуковой удар или даже световую вспышку, заметную на сотни километров.

Ученые и энтузиасты уже выехали на место происшествия для изучения обнаруженных осколков. Подобные случаи довольно редки, особенно когда метеориты достигают поверхности Земли и попадают в населенные пункты.

Пока в округе остается в силе режим повышенной готовности на случай возможных последствий падения других фрагментов, хотя вероятность повторного инцидента считается крайне низкой.