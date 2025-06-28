https://news.day.az/sport/1763998.html Хаган Ахмед победно начал Shamakhi Open Chess Tour Azerbaijan, инициированный национальной Федерацией шахмат, продолжается фестивалем Shamakhi Open. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире А играют 26 шахматистов, а в турнире В выступают 73 игрока. В основном соревновании побед в первом туре добились десять участников.
Хаган Ахмед победно начал Shamakhi Open
Chess Tour Azerbaijan, инициированный национальной Федерацией шахмат, продолжается фестивалем Shamakhi Open.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире А играют 26 шахматистов, а в турнире В выступают 73 игрока.
В основном соревновании побед в первом туре добились десять участников. Среди них Виталий Бернадский (Украина), юный азербайджанский талант Хаган Ахмед, Хазар Бабазаде, Вугар Манафов и другие.
Отметим, что Хаган Ахмед несколькими днями ранее выиграл Sheki Open.
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