Хаган Ахмед победно начал Shamakhi Open

Chess Tour Azerbaijan, инициированный национальной Федерацией шахмат, продолжается фестивалем Shamakhi Open.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире А играют 26 шахматистов, а в турнире В выступают 73 игрока.

В основном соревновании побед в первом туре добились десять участников. Среди них Виталий Бернадский (Украина), юный азербайджанский талант Хаган Ахмед, Хазар Бабазаде, Вугар Манафов и другие.

Отметим, что Хаган Ахмед несколькими днями ранее выиграл Sheki Open.