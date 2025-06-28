В Армении конфискуют имущество экс-главы СНБ

Антикоррупционный суд по требованию генпрокуратуры Армении 26 июня начал дело о конфискации незаконного имущества в отношении близких экс-главы Службы национальной безопасности Армении Карлоса Петросяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, эту информацию подтвердили в суде.

В числе ответчиков дочь бывшего главы СНБ Астхик Петросян, его сват, экс-замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц, два его сына, а также другие лица.

Как напоминают армянские СМИ, Карлос Петросян занимал пост директора Службы нацбезопасности с 1 января 2003 до 5 ноября 2004 г. До этого, с 13 ноября 1999 г. до 31 декабря 2002 г., был министром национальной безопасности.

В настоящее время является советником директора российской компании "Транснефть".