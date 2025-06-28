Белый дом забаррикадировался

В интернете широко распространяется кадры, на которых строительные бригады устанавливают массивные антивандальные баррикады вокруг двух самых знаковых объектов Вашингтона - Белого дома и здания Министерства финансов США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Неожиданное появление этих усиленных мер безопасности вызвало волну спекуляций.

Ситуация мгновенно стало горячей темой в социальных сетях. Многие задаются вопросом - "что должно произойти?".

Белый дом пока не выступил с официальным заявлением по поводу установки новых баррикад. Отсутствие официальной информации лишь подогревает общественное обсуждение и спекуляции относительно причин усиленной охраны этих стратегически важных правительственных зданий.