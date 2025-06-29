Азербайджанские болельщики ждали этого вечера больше десяти лет - и "Черный волк" не подвел. На турнире UFC Fight Night: Hill - Rountree Jr. в Баку Назим Садыхов остановил бразильца Николаса Моту техническим нокаутом во втором раунде (4:17) и увез домой сразу два бонуса по 50 тыс. долларов за "Бой вечера" и "Выступление вечера".

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Как проходила охота "Черного волка"

С самого начала Мота навязал давление - несколько точных контр-хуков и короткая серия у сетки заставили Назима собраться. Он хладнокровно вышел из клинча, стал работать с дистанции и сбил соперника с ритма.

Во второй половине первого раунда Садыхов сделал ставку на корпус: левый хук по печени и джеб-лоу-кики заставили Моту опускать руки. Эти вложенные удары стали основой для дальнейшего прессинга.

Второй раунд - доминирование. Садыхов поймал момент после размена, прошелся тройкой "корпус-корпус-голова" и добил оппонента у сетки, когда тот уже не защищался.

Козыри Назима: что сработало в бою, что нужно улучшить

В первую очередь, Садыхов сохранил хладнокровие в опасной ситуации и придерживался геймплана. Ударная мощь позволила сломать соперника серией. Комбинации с изменением уровней были эффективны, а быстрая адаптация помогла переключиться на ближнюю дистанцию в нужный момент.

Назим может стартовать осторожнее: пара чистых ударов от Моты в начале боя - тревожный сигнал. Также стоит подтянуть защиту от лоу-киков: три подряд пропущенных удара в первом раунде могут дорого обойтись в бою с мощным кикером. И, наконец, пора раскрыть борьбу: тейкдаунов в Баку не было, а без навыков партер-работы трудно тягаться с топовыми грэпплерами.

Взлет к вершине: топ-15 на горизонте

По данным Fight Matrix, Садыхов уже поднялся к 69-й строчке в рейтинге легкого дивизиона. Учитывая 12-матчевую беспроигрышную серию и две досрочные победы подряд в 2025 году, еще один успех против бойца из диапазона 15-20 может гарантировать ему место в официальном топ-15 UFC.

Следующая цель: с кем должен встретиться Садыхов

Наиболее логичный вызов - Дрю Добер. Прямолинейный боксер, без акцента на борьбу, всегда дает зрелищные поединки. Победа над ним станет громким заявлением. Также подойдут Грант Доусон - чтобы проверить грэпплинг, или Матт Фревола - стилистически удобный панчер, доступный летом.

Вывод: Садыхов идет по правильному пути

Победа в Баку принесла Назиму уверенность, признание и шанс на прорыв в элиту. Немного улучшив защиту в начале боев и продемонстрировав борцовские навыки в следующем поединке, он сможет пробиться в топ-15 уже в 2026 году. "Черный волк" показал, что готов к охоте на крупных соперников - и пути назад у него уже нет.