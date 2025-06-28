В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась церемония выпуска

28 июня в Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась церемония по случаю очередного выпуска.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии, состоявшемся в институте, принимали участие министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава Министерства обороны, а также преподаватели, выпускники, их родители, представители общественности и журналисты.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории института, и к Мемориальному комплексу в память о выпускниках института, ставших шехидами в Отечественной войне, была почтена их светлая память.

Под аккомпанемент военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики. Боевое знамя Военного института имени Гейдара Алиева было торжественно вынесено на строевой плац.

Выступивший на мероприятии министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил участников церемонии и пожелал им быть достойными звания азербайджанского офицера, с честью служить народу, государству, нашей Победоносной Армии и Верховному Главнокомандующему.

Молодые офицеры, в свою очередь, пообещали оправдать оказанное им доверие, преданно служить Родине, государству и народу, и высоко нести воинскую честь.

Министр обороны вручил дипломы и ценные подарки выпускникам, окончившим военное учебное заведение с отличием.

Затем состоялась церемония передачи и принятия Боевого знамени Военного института имени Гейдара Алиева. К символическому пню была прикреплена эмблема выпуска. Выпускникам Военного института имени Гейдара Алиева были вручены дипломы.

Курсанты исполнили марш Военного института под аккомпанемент военного оркестра.

В завершение церемонии состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.