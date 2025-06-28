Трамп рассказал, что до последнего момента не знал Иран

Иранские власти вплоть до последнего момента не были осведомлены о том, что американские войска собираются нанести удары по ядерным объектам Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы их особо не предупреждали, они до последнего момента не знали, что мы идем", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер также вновь выразил уверенность в том, что Тегеран не мог заранее вывезти запасы урана со своих ядерных объектов.

Помимо этого, заявил Трамп, никто не мог представить, что США будут атаковать ядерный объект в Фордо, так как "все говорили, что он непробиваемый".

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.