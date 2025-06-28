Пытки, избиения, смерть азербайджанцев: что скрывают рейды силовиков России

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В недрах любой псевдовеликой державы скрывается примитивная дикость - инстинктивная жажда найти врага, заклеймить его, обвинить в собственных провалах и трагедиях, будто кто-то в этом мире может нести ответственность за бессмысленные падения и лжецарствования. Россия, выжженная своими же противоречиями и проклятым ощущением величия, которое давно уже истлевало и сгинуло в пыль, рисует не географические, а психологические границы. Эти границы - не на карте, а в головах, сердца режут их, как ржавым ножом, разделяя "своих" и "чужих", а вопросы, кто тут кого обогнал, кто больше достоин любви, остаются без ответов. Гонка за этим мифическим превосходством никогда не заканчивается - это гонка без финиша, крик неуверенности, неумолимый шаг по кругу.

Каждое поколение России создает своего врага. Враг - это всегда тот, кто не может и не должен быть врагом. Когда империя в агонии, когда её последние жалкие остатки кричат о великом прошлом, она начинает выдумывать, как нечисть. Сегодня врагами становятся мигранты, кавказцы, азербайджанцы - те, кто веками жил рядом, кто дышал этим воздухом, кто впитал культуру этой земли. Мы не просто соседи, мы - едины, ибо история не может быть оторвана от людей, которые на ней стояли. Но как только великая, угасающая империя начинает сыпаться, с каждым её крахом и разломом, те, кто был частью её, становятся чужими. И их начинают считать не людьми, а мишенью. Их акценты - повод для ненависти, их слова - чуждые и оскорбительные. Их судьбы - повод для жестокой мести. В этих невидимых, но страшных границах злобы, их имя - преступление, а их жизнь - наказание.

И посему, Екатеринбург сегодня - это не просто борьба за справедливость. Это истерия, трясущая саму душу власти. Полицейские, чиновники, те, кто правят этим смертным гниющим телом, не знают, как реагировать на акцент, расу, внешность, которые противоречат их скучным и уродливым представлениям о том, кто достоин быть "своим", а кто "чужим". И на каждый акцент, каждое слово, не похожее на их каменные морды, они отвечают ненавистью. Потому что не знают, что такое совесть. Совести нет. Справедливости нет. Есть только одно оружие, которое они носят как гордое знамя: запугивание. Это не патриотизм. Это насилие, под которое они подгоняют систему, оправдывая чудовищное насилие. И сами становятся этими чудовищами.

Напомню, что в 2006 году, в рамках кампании по "наведению порядка" на московских рынках, МВД и Федеральная миграционная служба провели масштабные рейды, в первую очередь затронувшие азербайджанскую общину. За два месяца было задержано более 1500 человек, почти 40% из которых были гражданами Азербайджана. Очевидцы рассказывали о массовых унижениях, содержании в холодных ангарах без пищи и воды, а также жестоком обращении со стороны полиции. Несмотря на протесты правозащитников, эти действия остались без последствий.

В 2013 году, после убийства молодого россиянина в Бирюлёво, ситуация обострилась до этнической истерии. Орхан Зейналов, выходец из Азербайджана, стал обвиняемым, хотя суд не доказал умысел в убийстве. Однако информационный фон стал причиной погромов, в которых пострадало более 300 азербайджанцев, а 1200 человек были задержаны, сотни депортированы.

В 2019-2020 годах на фоне ужесточения миграционного законодательства в Подмосковье прошли массовые "проверки" среди азербайджанцев. 65% задержанных составили граждане Азербайджана, что ещё раз подчеркнуло пристрастие властей к этой этнической группе.

Зловещие тенденции продолжились и в последние годы. Согласно данным Human Rights Watch и Amnesty International, с 2021 по 2025 год было зафиксировано 148 нападений с националистическим подтекстом на представителей азербайджанской диаспоры, включая убийства, как, например, трагедия с 22-летним Эльнуром Гулиевым в Казани в 2023 году, расследование по которому было быстро приостановлено.

Особенно остро ситуация обострилась в Екатеринбурге в 2024 году. Во время рейдов, проводимых полицией и Росгвардией, были задержаны более 380 азербайджанцев, многие из которых имели действующие разрешения на работу. По свидетельствам, задержанных подвергали пыткам и психологическому давлению, угрожая сфабриковать уголовные дела и арестовать их семьи в Азербайджане.

По последним данным мониторинговых организаций, только с января по май 2025 года в Свердловской области было зафиксировано более 220 обращений в правозащитные структуры по фактам давления на мигрантов и их принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны России. Речь идёт не о добровольном наборе, а именно о принуждении - с использованием угроз фальсифицированных уголовных дел, запугиваний членов семей, а нередко и прямого насилия. Российские медиа в апреле 2025 года сообщали о росте количества уголовных дел по надуманным статьям среди мигрантов в Екатеринбурге, что прямо коррелируется с последующими "предложениями" от военкоматов списать обвинения в обмен на участие в боевых действиях.

Заявления официальных лиц подтверждают, что эта практика носит не исключительный, а системный характер. В частности, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 12 мая 2025 года в интервью "Российской газете" заявил дословно: "Привлечение мигрантов к выполнению государственных задач в зоне СВО (так называемой специальной военной операции) является частью государственной политики". Фактически он этим признал, что речь идёт о централизованном подходе, а не о стихийных инициативах отдельных регионов.

Случаи дискриминационного профайлинга, когда полиция и ФСБ задерживают молодых людей только по признаку их внешности или религиозной принадлежности, фиксируются по всей России. Доклад Совета муфтиев России от 21 мая 2025 года прямо указывает, что с начала этого года случаи исламофобии и сегрегации увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает целенаправленную кампанию по подавлению мусульманских сообществ в самой России.

В этой связи вызывают тревогу и действия российской стороны в отношении Азербайджана. Примером стал недавний инцидент в мае 2025 года, когда депутата Милли Меджлиса Азербайджана, приглашённого на культурное мероприятие в Астрахани, российские пограничные службы попросту не впустили на территорию страны. Такой шаг свидетельствует о том, что антиазербайджанские настроения в российской элите всё меньше маскируются и становятся частью общей линии националистической политики.

Эти настроения напрямую подпитываются риторикой прокремлёвских фигур, например Владимира Соловьёва, который в мае 2025 года вновь позволил себе антиазербайджанские заявления в эфире "Россия-1". В том числе он высказал тезис о "неблагонадёжности" азербайджанской общины. Такие выступления не являются случайными - это часть управляемой информационной кампании, направленной на создание образа "врага" внутри страны.

Кибератаки на азербайджанские государственные и общественные ресурсы, зафиксированные в начале этого года, также укладываются в этот сценарий. Специальная комиссия Милли Меджлиса в своём отчёте от марта 2025 года подтвердила, что в ряде атак, затронувших информационные сети министерств и государственных агентств Азербайджана, прослеживались цифровые следы российских группировок, действующих с ведома или прямого участия российских спецслужб.

Особую боль Баку по-прежнему вызывает тема сбитого гражданского самолёта Азербайджана. Россия, несмотря на многократные обращения, так и не предприняла эффективных действий для поиска и наказания виновных.

На этом фоне очевидно, что российская власть, испытывая растущие внутренние проблемы из-за последствий войны в Украине и санкционного давления, ищет удобных "внутренних" и "внешних" врагов, чтобы оправдать социальное и экономическое падение. При этом неслучайно под удар попадают именно мусульманские и тюркские народы, которые исторически и культурно не вписываются в концепцию российского великодержавного национализма. Это проявляется в системной сегрегации, росте бытовой и политической исламофобии, поддержке ультраправых движений, которые с начала 2025 года получили беспрецедентную свободу действий.

Региональные риски усугубляются ещё и действиями России в отношении Армении. Под прикрытием союзнических лозунгов Москва фактически подталкивает Ереван к реваншистским настроениям. Выступления Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и других деятелей, находящихся под патронажем российских структур, в последние недели вновь наполнены воинственной риторикой относительно Карабаха и всего Южного Кавказа. Цель очевидна - отвлечь внимание армянского общества от собственных проблем и вновь разжечь конфликт, используя его как инструмент давления и влияния. При этом Россия пытается сохранить своё военное присутствие в регионе под предлогом "гарантий безопасности", что, по сути, означает продолжение политики неоколониальной опеки.

... Воистину, Россию потрясло зло, которое она породила, и оно в полной мере вылезло наружу. На этом фоне политика Путина представляет собой лишь последнюю, наиболее уродливую ступень избирательного милитаристского шовинизма, который десятилетиями разжигала российская империя. Сегодняшняя жестокость по отношению к соседям - не случайность, а закономерность, в которой мы, народ Азербайджана, узбеки, киргизы, туркмены и другие народы, чувствуем себя во всех своих трагедиях незамеченными. Они, наши братья и сёстры, стали жертвами политического цинизма и чудовищной нечеловечности, которые в российской системе стали нормой.

Политика дискриминации и насилия по отношению к народам, таким как украинцы, чеченцы, а теперь и мы, азербайджанцы, воспринимается как нечто естественное. Никаких удивлений, никаких сожалений - это вытекает из самой сути российского государства.

Как это возможно, спросите вы? Как все эти жестокости, этнические чистки, насилия, этноцид, могут быть просто "нормой"? - все эти вопросы стали возможны именно из-за того, что все эти преступления укоренены в самой сути российской имперской политики. Сто лет назад она прошла через кровавую революцию и сталинские репрессии, но они не изменили внутреннюю природу этой мощной, но чудовищной машины. Политика террора была неразрывно связана с русским шовинизмом, с уничтожением всего, что не поддается русификации и что не оправдывает их странную, варварскую политическую традицию.

И вот мы стоим перед фактом. Мы видим, как в XXI веке, в эпоху современной, свободной и демократичной Европы, когда все принципы человеческой жизни утверждают ценности равенства, свободы и уважения к каждому, российская власть утверждает, что она имеет право нас уничтожить, проглотить и уничтожить нас как нацию. Это ничем не отличается от того, как Россия, используя свою власть и ресурсы, уничтожала украинские города, применяя самые современные разрушительные оружия, геноцидируя жителей. Преступления в Буче, Мариуполе, в других украинских городах - это лишь отголоски политики, которая действует в России по отношению к нам, в Азербайджане.

Но не думайте, что это единичный случай. Россия, с момента своего существования, пропитывает всех нас своим шовинизмом и агрессией. Языковые и культурные убийства, уничтожение идентичности, разрушение экономик, подавление политической воли народов - это их путь. Это не случайные инциденты, а часть глубоко укоренившейся имперской стратегии. Распад СССР не стал окончанием этого пути. Напротив, Россия, потеряв колонии, не отказалась от своей политики господства, лишь трансформировала её в более жестокую форму. Этнические чистки против чеченцев в 1990-х, нынешняя агрессия против Украины и Кавказа - всё это лишь видоизменённые формы той же шовинистской идеологии.

Если в 1990-х на улицах России полыхал огонь скинхедов, поддерживаемых скрытно российскими властями, то теперь, в 2020-х, эта же самая волна насилия, агрессии и предвзятости исподтишка, но открыто, создаётся российскими правоохранительными органами, на которые ложится вся тяжесть ответственности за правовую вакханалию в стране. И не нужно забывать, что РПЦ, русская православная церковь, в своей пропаганде активно подстрекает к насилию, поддерживая эту идеологию на всех уровнях. Российская церковь не только оправдывает жестокость власти, но и освящает её действия, утверждая в массовом сознании, что этнические чистки, война, насилие - не только допустимы, но и необходимы для "чистоты русской души".

Трагедия российских народов заключается в том, что они живут в государстве, которое на внешней арене претендует на гуманизм, но внутри - это машина, которая перемалывает все ценности, сжигая их в своём механизме. Система, которая насаждает насилие, которая захватывает целые страны и народы, уничтожая их, сжигая их культурное наследие и ресурсы. Россия может говорить о защите интересов русских, но в сущности, она защищает лишь интересы элит, правящих этой беспощадной машиной.

Пусть каждый из нас помнит, что за трагедией 20 Января, за Ходжалинским геноцидом, за оккупацией азербайджанских земель и их почти 30-летним удержанием, стояла не только армянская агрессия, но и прямая поддержка России, которая не только бездействовала, но и активно разжигала конфликт, поддерживая агрессора. Сколько раз Россия пыталась извлечь выгоду из войны между нами и армянами, сколько раз Москва вставала на сторону тех, кто разрушал наши города и сёла! В каждом из этих случаев мы видели руку России.

Но за этими словами стоит не просто эмоция, а живое, кровью и плотью выстраданное национальное сознание, которое, несмотря на все попытки его затмить, заглушить или уничтожить, не может и не имеет права быть подавлено ни политическими играми, ни дипломатическими манипуляциями. И если кто-то считает, что можно его игнорировать - тот ошибается. История всегда находит свой путь, а национальное сознание - это её нерушимая сила.