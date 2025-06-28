Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в городе Газа одного из основателей радикального движения ХАМАС, который занимал должность начальника штаба в военном крыле организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля в районе Сабра города Газа атаковала и ликвидировала террориста Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который являлся одним из основателей ХАМАС. Его нынешняя должность - начальник штаба в военном крыле террористической организации", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "аль-Исса был одним из последних высокопоставленных деятелей ХАМАС, занимавших руководящие должности в организации до 7 октября 2023 года и остававшихся в секторе Газа". Кроме того, он "сыграл важную роль в планировании и осуществлении кровавой бойни 7 октября", когда боевики ХАМАС из сектора Газа напали на приграничные израильские населенные пункты, добавили в ведомстве.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать решительно, чтобы найти и уничтожить всех террористов из различных террористических организаций, принимавших участие в кровавой бойне 7 октября", - заверили израильские военные.