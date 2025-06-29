Российский то ли политик, то ли журналист, то ли пропагандист Петр Толстой, похоже, совершенно ошалел. Разглагольствует о каких-то филькиных грамотах, смеет выступать с какими-то обвинениями в адрес Азербайджана и азербайджанцев... Про такого сказали бы "берега попутал" - если бы Толстой не изрыгал бы свою грязь совершенно целенаправленно. Занялся бы лучше вопросом о том, что это за "оперативные мероприятия" проводит ФСБ РФ, после которых люди либо погибают, либо оказываются в больнице.

Именно вот из таких мерзких персонажей, как Петр Толстой, из-за их грязи, провокаций и лицемерия Россия становится врагом для своих соседей, страны и народы отдаляются друг от друга.

Петр Олегович прогавкался. Теперь ждем хоровой лай от российских армян и их прихвостней во главе с их медийным лидером Марго Симоньян.