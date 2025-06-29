На словах он - Петр Толстой, а на деле...

Автор: Акпер Гасанов

Эхо этой "операции", проведенной ФСБ России в Екатеринбурге, будет звучать еще долго. Напомню, что утром 27 июня более чем в десяти квартирах, где проживают азербайджанцы, были задержаны многочисленные лица, в том числе члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. Два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы - были убиты, еще несколько человек госпитализированы.

МИД Азербайджана оперативно высказал свое возмущение случившимся. "На ковер" был вызван временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране Петр Волоковых. "Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим. Ожидаем, что российская сторона безотлагательно проведет всестороннее расследование и привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии", - говорится в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства.

Что мы увидели в ответ? Официальный представитель МИД России Мария Захарова даже не соизволила озвучить слова соболезнования в адрес погибших от рук "федералов". Она принялась привычно врать. Мол, "в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".

О том, что есть огромная разница между поводом и причиной она не рассказала. Реальность же такова, что формальным поводом для карательной акции в отношении азербайджанцев стало уголовное дело аж 2001 года. Причина же случившегося - давление на азербайджанцев, требование от них подписаться под согласием на отправку на войну, которую Россия более трех лет ведет на украинской земле против мирных украинцев. На сей счет есть конкретные показания членов семьи Сафаровых и иных представителей азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.

Видя подобную зашкаливающую наглость с российской стороны, был отменен визит заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня. Кроме того, в связи с преднамеренными и внесудебными убийствами и насилием, совершенными правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области Российской Федерации, а также систематическим характером подобных инцидентов в последнее время, отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия.

Об этом говорится в сообщении министерства культуры Азербайджана. Уточняется, что к к отмененным мероприятиям относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы. В Минкульте также сообщили, что граждане, купившие билеты заранее, могут обратиться в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств. Причиной такого шага стали трагические события в Екатеринбурге, где в ходе карательной операции российских силовиков были убиты азербайджанцы.

Скажу больше. Многие в Баку уже констатируют, что подписанный в 2022 году Договор о союзническом взаимодействии оказался бумажным прикрытием для неравноправных и токсичных отношений. Россия с тех пор не раз уже демонстрировала, что она - не партнёр, а наследница империи, для которой азербайджанцы, как и многие другие, - лишь расходный материал. Вспомним в этой связи про сбитый российской системой ПВО "Панцирь-С" самолёт Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный. В результате катастрофы, напомню, погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника.

Россия не только не признала своей очевидной вины в данном преступлении. Кремлевские пропагандисты разного пошиба начали тиражировать тогда откровенную ложь и чушь про "столкновение пассажирского самолета со стаей птиц" или про "взрыв на борту самолета". Также мы тогда услышали откровенное, шовинистическое хамство в адрес Азербайджана со стороны разного рода российских политиков, включая депутатов Госдумы РФ.

Аналогично развивается ситуация и ныне. Российские пропагандисты через различные площадки уже запустили ложь о том, что один из братьев Сафаровых скончался от... сердечного приступа. Мол, "увидев сотрудников российских правоохранительных органов и понимая, что ему придется отвечать за преступления, он до смерти испугался". Это запредельно смердящая ложь и чушь. Но такова привычная манера поведения России.

И не удивительно, что вновь на авансцену вылез заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Как утверждают российские СМИ, он принялся рассуждать, как уголовник на разборке. Разве что фразы про "рамсы попутали" в адрес нашей страны мы не услышали. Толстой, придуриваясь или демонстрируя шокирующую неосведомленность, назвал беспредел ФСБ в Екатеринбурге "внутренним делом России".

Да, мы в курсе того, что в этой стране принято "мочить в сортире" очень многих. В том числе и представителей не русской национальности только по факту того, что они не русские. При этом, сама Россия регулярно сует свой нос в дела других стран мира под предлогом "защиты русского и русскоязычного населения". Плюс, в данном случае речь шла об убийстве гражданина Азербайджана. Но потомок Льва Толстого об этом не упоминает. Зато он вешает на азербайджанцев ярлык "преступников".

Этот классический русский шовинист и ранее утверждал, что "все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры". Будучи конъюнктурщиком, Толстой регулярно делает заявления, которые греют душу российским имперцам. Так, в 2022 году он заявил, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи. По словам Толстого, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндия "сами приползут", осознав "ничтожность своего положения".

Толстой играет роль совершенно невменяемого персонажа, который наделил себя правом врать и угрожать всему миру. Прекрасно помню, что однажды, в ходе встречи со студентами он отметил, что Россия в своей истории уже дважды "наваляла" Западу: в первый раз дойдя до Парижа, во второй - до Берлина. По словам этого политического скомороха, при необходимости Россия "наваляет" и в третий раз.

Не удивительно, что на фоне вторжения России в Украину, за распространение пропаганды, Толстой включен в санкционные списки 27 стран Евросоюза, США, Великобритании, Канады и ряда других государств. Думаю, что пришла пора его включить и в "черный список" МИД Азербайджана, запретив этому глашатаю великорусского шовинизма въезд в нашу страну. Пускай катается по своей стране, отказавшись от всего западного, заставляя бурлаков тащить его телегу по привычному российскому бездорожью. Да и костюмы и туфли от европейских производителей Толстому лучше сменить на косоворотку и лапти. Так всем предельно быстро и окончательно станет ясно, что на словах он - Петр Толстой, а на деле - член труппы российских политиков-пропагандистов простой.