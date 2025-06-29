В Турции задержаны 17 подозреваемых в организации лесных пожаров

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 17 лиц, подозреваемых в организации лесных пожаров последних двух дней.

Как сообщает Day.Az, он поделился в соцсетях словами поддержки в адрес сограждан, пострадавших от лесных пожаров.

Глава Минюста отметил, что органы прокуратуры продолжают всестороннее расследование причин пожаров.

По его словам, в числе прочих, эвакуирован весь персонал и более тысячи осужденных из тюрьмы района Гельпазары провинции Биледжик, которая также попала в зону масштабных пожаров.

Тем временем, власти ряда провинций Турции, в том числе Анкары, усилили меры контроля над лесными пожарами.