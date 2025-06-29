В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, зачем ФСБ понадобилась азербайджанская семья​.

Day.Az представляет публикацию:

В истории вокруг убийства и непонятного суда над азербайджанцами в Екатеринбурге есть еще одна существенная странность, о которой почему-то не говорят. И эта странность - роль ФСБ.

По официальной же российской версии, все события происходят исключительно потому, что правоохранители стали расследовать дело об убийстве 20-летней давности. И задерживали они всех этих людей исключительно в рамках дела об убийстве. Ок, предположим.

Но тогда возникает вопрос: если речь о "простом" криминале, уголовке - то причем тут ФСБ? Даже если допустить, что убийство совершал кто-то из задержанных азербайджанцев - это все равно вопрос МВД и полиции. Даже если преступление тяжкое, даже если совершено было очень давно - это все равно МВД и полиция, но никак не ФСБ. ФСБ - это вопросы госбезопасности, вопросы по делам национальностей и так далее - с каких это пор ФСБ расследует дела о поножовщинах с летальным исходом?

С другой стороны - если в дело вступила ФСБ - то получается, это не просто криминал? Получается, что все дело действительно в национальности задержанных?

Еще один фактор - это обстоятельства, при которых все это произошло. Вряд ли в ФСБ РФ сидят только профнепригодные люди - и перед своими "мероприятиями" они очевидно должны были вести разработку семьи Сафаровых. И что, в результате этой разработки фсбшники НЕ ЗНАЛИ, что в этом доме живет обычная семья, нет ни оружия, ни чего-то иного? И врываться в жилье, где женщины, дети, старики так, как будто там засела какая-то вооруженная до зубов банда - это как вообще понимать? Никакого оружия, никакой другой запрещенки там не было. Ведь если бы было - те же силовики бы показали обнаруженное и изъятое. А вломились так, как будто они ловили то ли Саддама Хусейна, то ли Бен Ладена.

То есть получается, что ФСБ знали куда идут, знали, что в доме никто не скрывается, не будет оказывать сопротивления, что там нет оружия и взрывчатки. Все это похоже не на следствие, а на акцию устрашения. И получается, что ФСБ занимается конкретно азербайджанцами.

И наконец, последнее. Эта совершенно шовинистическая и националистическая история из Екатеринбурга не может быть самодеятельностью спецслужб. Неужели кто-то полагает, что ФСБ действовали бы без указания сверху, да еще и по такому чувствительному вопросу, как национальный? Конечно, нет.

И указание такое ФСБ могут дать только в одном месте - в Кремле. И это очень о многом говорит.