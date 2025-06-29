https://news.day.az/sport/1764242.html "Кяпаз" продлил контракты с двумя футболистами Клуб "Кяпаз", продолжающий работу над составом на новый сезон, продлил контракты с двумя игроками. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, гянджинская команда заключила новые двухлетние соглашения с Махамаду Ба и Пачу Лирой, выступавшими за клуб в прошлом сезоне.
"Кяпаз" продлил контракты с двумя футболистами
Клуб "Кяпаз", продолжающий работу над составом на новый сезон, продлил контракты с двумя игроками.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, гянджинская команда заключила новые двухлетние соглашения с Махамаду Ба и Пачу Лирой, выступавшими за клуб в прошлом сезоне.
Нападающий Пачу провел 27 матчей в последнем чемпионате, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами. Полузащитник Ба сыграл в 25 встречах и забил 3 мяча, порадовав болельщиков.
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