"Кяпаз" продлил контракты с двумя футболистами

Клуб "Кяпаз", продолжающий работу над составом на новый сезон, продлил контракты с двумя игроками.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, гянджинская команда заключила новые двухлетние соглашения с Махамаду Ба и Пачу Лирой, выступавшими за клуб в прошлом сезоне.

Нападающий Пачу провел 27 матчей в последнем чемпионате, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами. Полузащитник Ба сыграл в 25 встречах и забил 3 мяча, порадовав болельщиков.