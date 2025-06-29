В Индии усиливается репрессия против мусульманского населения: за последние месяцы тысячи человек, в том числе с документами, подтверждающими индийское гражданство, были насильно вывезены к границе с Бангладеш и выброшены за пределы страны.

Об этом говорится в статье агентства AFP, посвящённой последствиям ужесточения иммиграционной политики правительства Нарендры Моди. В материале приводятся свидетельства жертв депортаций и комментарии правозащитников, утверждающих, что речь идёт о систематической кампании, направленной против мусульман и бенгальскоязычных граждан Индии.

По информации AFP, власти Индии начали массовую депортацию после теракта в индийском Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек, в основном индуистские паломники. Несмотря на то что ответственность за нападение возложили на Пакистан, кампания зачисток прошла по всей стране - в том числе в штатах, не имеющих отношения к региону конфликта. В рамках этой операции тысячи человек были задержаны, а многие - насильно вывезены на границу с Бангладеш и под угрозой оружия изгнаны за пределы страны.

Одна из жертв депортации, Рахима Бегум из штата Ассам, рассказала, что полиция без объяснения причин держала её несколько дней под стражей, а затем вывезла ночью к заболоченному участку границы и приказала ползком пересечь её в направлении Бангладеш.

"Я всю жизнь жила здесь. Мои родители, мои бабушка и дедушка - все родились в Индии. Я не понимаю, почему они так поступили со мной", - цитирует женщину AFP. По её словам, индийские полицейские угрожали открыть огонь, если кто-то из депортируемых попробует встать на ноги.

Когда группа пересекла границу, их обнаружили местные жители, которые передали людей пограничной службе Бангладеш. Там, по рассказу Бегум, их избили и велели вернуться обратно. При попытке вернуться в Индию по ним открыли стрельбу. Лишь через неделю женщину тайно вернули в Ассам и предупредили молчать.

По официальным данным Бангладеш, с мая на его территорию были насильно вытеснены более 1 600 человек. Индийские СМИ оценивают общее число депортированных до 2 500. Пограничная служба Бангладеш утверждает, что как минимум 100 из них оказались гражданами Индии и были возвращены назад.

Под предлогом борьбы с нелегальной миграцией власти Индии, в том числе в штатах Ассам и Гуджарат, задержали и депортировали тысячи людей. По данным главы полиции Гуджарата, только в этом регионе было задержано более 6 500 человек, большинство из которых - мусульмане, говорящие на бенгальском языке. Многие позже были отпущены, однако без объяснений и гарантий безопасности.

Правозащитники и юристы осуждают действия властей, указывая на грубейшее нарушение закона. "Вы не можете депортировать человека без согласия другой страны. Это нарушение международных норм и Конституции Индии", - заявил адвокат из Нью-Дели Санджай Хегде.

Известный правозащитник Харш Мандер назвал происходящее "идеологической кампанией ненависти". По его словам, "мусульмане, особенно на востоке Индии, живут в состоянии экзистенциального страха", и "люди с мусульманской идентичностью, которые говорят на бенгальском, системно преследуются".

Отдельно в материале AFP отмечается случай Назимуддина Мондала - 35-летнего рабочего, задержанного в Мумбаи и вывезенного на военном самолете в приграничный штат Трипура. Там его вместе с другими силой вытолкнули в сторону Бангладеш. Хотя Мондалу удалось вернуться в родной штат Западная Бенгалия, он признался, что теперь боится выходить на улицу в поисках работы.

"Я показывал им своё удостоверение личности, выданное правительством Индии, но на это никто не обратил внимания. Нас просто били и угрожали", - рассказал он.

Действия правительства Моди - это не борьба с нелегальной миграцией, а откровенное ущемление прав граждан по религиозному признаку. Массовые депортации, угрозы, насилие и игнорирование юридических норм указывают на системный курс на вытеснение мусульман из общественного и правового пространства Индии. Это должно вызывать не только тревогу, но и решительное международное осуждение. Молчание - соучастие.