https://news.day.az/society/1764483.html Поступали ли обращения от азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции? - ответили в министерстве Каких-либо обращений со стороны азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции не поступало. Об этом в ответ на запрос Day.Az сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос. "Какого-либо обращения не поступало", - отметил он.
Поступали ли обращения от азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции? - ответили в министерстве
Каких-либо обращений со стороны азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции не поступало.
Об этом в ответ на запрос Day.Az сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос.
"Какого-либо обращения не поступало", - отметил он.
Отметим, что в нескольких турецких городах бушуют лесные пожары. Ряд сел и поселений были эвакуированы, над ликвидацией пожаров работают четыре самолета, 14 вертолетов, 106 пожарных автомобилей и более 1000 человек, включая добровольцев и спасателей.
Ранее мы сообщали, что в Турции задержаны 17 подозреваемых в организации лесных пожаров.
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