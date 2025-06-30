Поступали ли обращения от азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции?

Каких-либо обращений со стороны азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции не поступало.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос. 

"Какого-либо обращения не поступало", - отметил он. 

Отметим, что в нескольких турецких городах бушуют лесные пожары. Ряд сел и поселений были эвакуированы, над ликвидацией пожаров работают четыре самолета, 14 вертолетов, 106 пожарных автомобилей и более 1000 человек, включая добровольцев и спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Турции задержаны 17 подозреваемых в организации лесных пожаров.