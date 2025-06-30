https://news.day.az/society/1764483.html

Поступали ли обращения от азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции? - ответили в министерстве

Каких-либо обращений со стороны азербайджанцев в связи с лесными пожарами в Турции не поступало. Об этом в ответ на запрос Day.Az сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на соответствующий вопрос. "Какого-либо обращения не поступало", - отметил он.