https://news.day.az/society/1764332.html На этой территории Баку временно прекращено газоснабжение Часть Ясамальского района Баку осталась без газа. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Сообщается, что сегодня в 04:20 во время проведения земляных работ на улице А.Аббасова был поврежден газопровод.
На этой территории Баку временно прекращено газоснабжение
Часть Ясамальского района Баку осталась без газа.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Сообщается, что сегодня в 04:20 во время проведения земляных работ на улице А.Аббасова был поврежден газопровод.
В результате инцидента полностью прекращена подача голубого топлива на улицах А.Аббасова и А.Шарифзаде, а также частично нарушено газоснабжение на улице М.Сеидова.
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