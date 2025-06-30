На этой территории Баку временно прекращено газоснабжение

Часть Ясамальского района Баку осталась без газа.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что сегодня в 04:20 во время проведения земляных работ на улице А.Аббасова был поврежден газопровод.

В результате инцидента полностью прекращена подача голубого топлива на улицах А.Аббасова и А.Шарифзаде, а также частично нарушено газоснабжение на улице М.Сеидова.