Мирзоян прогуляет встречу по ОДКБ

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"В позиции армянской стороны изменений нет. Армения не примет участия в этой встрече", - сказала она.

Заседание СМИД ОДКБ пройдет 30 июня в городе Чолпон-Ата в Киргизии.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку она якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он заявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности сказал, что его страна просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ. Как в свою очередь отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, этот шаг не укрепляет безопасность республики, а возвращение Еревана к полноценной работе в организации займет время.