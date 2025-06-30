Центр сейсмослужбы в Азербайджане получил статус субъекта базового финансирования

Внесены изменения в "Перечень научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно решению, в раздел Национальной академии наук Азербайджана в "Перечне научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования" добавлен Республиканский центр сейсмологической службы.