https://news.day.az/society/1764480.html Центр сейсмослужбы в Азербайджане получил статус субъекта базового финансирования Внесены изменения в "Перечень научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования". Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.
Центр сейсмослужбы в Азербайджане получил статус субъекта базового финансирования
Внесены изменения в "Перечень научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования".
Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно решению, в раздел Национальной академии наук Азербайджана в "Перечне научных учреждений и организаций, являющихся субъектами базового финансирования" добавлен Республиканский центр сейсмологической службы.
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