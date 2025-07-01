ЕС готов заключить с США соглашение о торговле с 10% пошлинами

Европейский союз готов принять торговое соглашение с Соединенными Штатами, которое бы предусматривало таможенные пошлины в размере 10% на большинство европейских товаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, вместе с тем в Брюсселе хотят, чтобы Вашингтон снизил тарифы в ключевых секторах торговли ЕС с США, в частности, в области фармацевтики, алкоголя, полупроводников и коммерческой авиации. Помимо этого, в Евросоюзе пытаются уговорить американские власти сократить пошлины на автомобили и запчасти к ним, а также на сталь и алюминий.

В Еврокомиссии полагают, что находящееся в процессе согласования торговое соглашение чуть более выгодно для США, однако его условия приемлемы для ЕС.

Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии президента, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Однако 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение 50-процентных торговых пошлин на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.

Ранее мы сообщали, что США и Канада возобновят переговоры о заключении торговой сделки.