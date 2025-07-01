Маск назвал США однопартийной страной

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X в очередной раз раскритиковал законопроект лидера США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.

"Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране", - написал бизнесмен.

В связи с этим Маск добавил, что страна нуждается в новой политической партии, которая будет заботиться о людях.

Ранее мы сообщали, что Трамп неожиданно высказался о Маске после ссоры.