https://news.day.az/politics/1764529.html Депутат Севиль Микаилова выступила на мероприятии по случаю 136-летия IPU - ВИДЕО По поручению председателя парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова приняла участие в мероприятиях по случаю Международного дня парламентаризма и 136-й годовщины IPU в Греции, передает Day.Az со ссылкой на Trend. С.
Депутат Севиль Микаилова выступила на мероприятии по случаю 136-летия IPU - ВИДЕО
По поручению председателя парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова приняла участие в мероприятиях по случаю Международного дня парламентаризма и 136-й годовщины IPU в Греции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С. Микаилова, выступая на мероприятии от имени Группы по вопросам гендерного партнерства IPU, членом которой она является, поздравила участников с этой знаменательной датой.
Отметим, что в Греции проходит 296-я сессия Исполнительного комитета IPU, которая продлится до 1 июля.
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