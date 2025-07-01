С сегодняшнего дня в Азербайджане повышены социальные пособия и пенсии

С сегодняшнего дня в Азербайджане увеличиваются размеры социальных пособий, президентских стипендий и доплат за почётные звания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено Указом президента Ильхама Алиева о внесении изменений в ряд предыдущих указов и распоряжений. Согласно документу, с 1 июля размеры социальных пособий установлены следующим образом:

- 300 манатов - лицам с инвалидностью I степени (нарушение функций организма на 81-100 %);

- 250 манатов - с инвалидностью II степени (61-80 %);

- 180 манатов - с инвалидностью III степени (31-60 %);

- 140 манатов - в случае потери кормильца;

- 140 манатов - детям солдат срочной службы;

- 140 манатов - опекунам и попечителям детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;

- 140 манатов - на каждого ребёнка в малообеспеченных семьях с детьми до 1 года;

140 манатов - женщинам, имеющим более пяти детей (на каждого ребёнка);

240 манатов - при усыновлении ребёнка (кроме детей с инвалидностью до 18 лет);

на содержание ребёнка с инвалидностью до 18 лет в приёмной семье:

- 500 манатов - от 0 до 6 лет,

- 600 манатов - от 7 до 13 лет,

- 650 манатов - от 14 до 18 лет;

- 600 манатов - при рождении ребёнка;

- 600 манатов - пособие на погребение.

Также с 1 июля устанавливаются следующие размеры президентских стипендий:

- 2 200 манатов - лицам, удостоенным звания "Герой Отечественной войны";

- 2 000 манатов - Национальным Героям Азербайджана;

- 700 манатов - семьям шехидов;

- 700 манатов - семьям шехидов 20 Января;

- 700 манатов - семьям погибших, пропавших без вести и признанных умершими военнослужащих, исполнявших интернациональный долг в Афганистане;

- лицам с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января:

- 600 манатов - I степень,

- 500 манатов - II степень,

- 400 манатов - III степень;

- 120 манатов - лицам, ухаживающим за инвалидами I степени или детьми-инвалидами до 18 лет;

- 250 манатов - лицам с общей инвалидностью I степени (за исключением инвалидов по зрению);

- 350 манатов - инвалидам по зрению I степени.

Кроме того, с 1 июля размер индивидуальной президентской стипендии составляет 1 700 манатов.

Размер ежемесячной стипендии за почётные звания установлен следующим образом:

- 300 манатов - народным писателям, поэтам, артистам и художникам;

- 200 манатов - заслуженным деятелям науки, искусства, культуры, образования, медицины, архитектуры, спорта, госслужбы, журналистики, инженерии, юриспруденции, сельского хозяйства, авиации и медицины.