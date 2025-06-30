В Австралии наблюдается рекордный рост числа заключённых

Австралийский телеканал ABC News со ссылкой на официальные данные сообщает, что число заключенных в стране достигло исторического рекорда и продолжает расти. Почти половина из них содержится под стражей без вынесенного окончательного судебного приговора.

Как передает Day.Az, в сообщении отмечается, что в последние несколько лет в каждом штате Австралии проводится реформа по освобождению под залог, направленная на ужесточение условий, особенно для молодых правонарушителей.

Согласно недавно опубликованным данным Австралийского бюро статистики, за последние три года наблюдается стабильный рост числа заключенных: с 40 330 человек в марте 2022 года до 46 081 в настоящее время.

Число содержащихся под стражей без окончательного судебного решения за последний квартал увеличилось на 1 345 человек - на 8 % - и составило в общей сложности 19 119 человек. Уровень заключения вырос до 214 человек на каждые 100 тыс. взрослых, при этом мужчины составляют 92 % заключенных.

Наибольший уровень заключения зафиксирован среди представителей коренного населения: на каждые 100 тыс. взрослых представителей общины приходится 2 559 заключенных, что составляет 37 % от общего числа заключенных.

По данным организации World Prison Brief, по числу арестов Австралия занимает седьмое место среди стран G20.