В Индонезии едва не перевернулся пассажирский самолет

Самолёт со 141 человеком на борту едва не перевернулся в Индонезии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило FL360aero в соцсети Х.

Сильный ветер с дождём вынудил самолет Batik Air вернуться в аэропорт вылета - Сукарно-Хатта.. Видимость составляла всего 1000 метров, шел ливень и над аэропортом нависли опасные кучево-дождевые облака, говорится в посте.

Во время посадки ветер наклонил самолет на правую сторону, в результате чего его крыло приблизилось к взлетно-посадочной полосе. Тем не менее, самолет благополучно приземлился. Сейчас он находится в безопасности и остается годным к полетам.