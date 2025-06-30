https://news.day.az/world/1764277.html В Индонезии едва не перевернулся пассажирский самолет - ВИДЕО Самолёт со 141 человеком на борту едва не перевернулся в Индонезии. Как передает Day.Az, об этом сообщило FL360aero в соцсети Х. Сильный ветер с дождём вынудил самолет Batik Air вернуться в аэропорт вылета - Сукарно-Хатта..
В Индонезии едва не перевернулся пассажирский самолет - ВИДЕО
Самолёт со 141 человеком на борту едва не перевернулся в Индонезии.
Как передает Day.Az, об этом сообщило FL360aero в соцсети Х.
Сильный ветер с дождём вынудил самолет Batik Air вернуться в аэропорт вылета - Сукарно-Хатта.. Видимость составляла всего 1000 метров, шел ливень и над аэропортом нависли опасные кучево-дождевые облака, говорится в посте.
Во время посадки ветер наклонил самолет на правую сторону, в результате чего его крыло приблизилось к взлетно-посадочной полосе. Тем не менее, самолет благополучно приземлился. Сейчас он находится в безопасности и остается годным к полетам.
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