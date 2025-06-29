https://news.day.az/society/1764270.html В Шеки насмерть сбит мужчина В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 17 часов у села Беюк-Дахна Шекинского района. Азад Абдуллаев на автомобиле марки "Мерседес" сбил пешехода Фехреддина Бейбутова 1950 года рождения. Пешеход скончался на месте от полученных травм.
В Шеки насмерть сбит мужчина
В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 17 часов у села Беюк-Дахна Шекинского района.
Азад Абдуллаев на автомобиле марки "Мерседес" сбил пешехода Фехреддина Бейбутова 1950 года рождения.
Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Как сообщили на запрос АПА в региональной группе пресс-службы МВД, по данному факту в территориальном органе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре