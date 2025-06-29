В Шеки насмерть сбит мужчина

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 17 часов у села Беюк-Дахна Шекинского района.

Азад Абдуллаев на автомобиле марки "Мерседес" сбил пешехода Фехреддина Бейбутова 1950 года рождения.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили на запрос АПА в региональной группе пресс-службы МВД, по данному факту в территориальном органе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.