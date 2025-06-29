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В Шеки насмерть сбит мужчина

В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 17 часов у села Беюк-Дахна Шекинского района. Азад Абдуллаев на автомобиле марки "Мерседес" сбил пешехода Фехреддина Бейбутова 1950 года рождения. Пешеход скончался на месте от полученных травм.