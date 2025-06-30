Температура в Испании поднялась до исторического максимума

В Испании зафиксирована рекордная жара: воздух прогрелся до +46 градусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета El Tiempo.

Согласно исследованию Meteoclimática с использованием данных Государственного метеорологического агентства (AEMET), результаты которого приводит издание, волны жары в июне становятся всё более частыми. За последнее десятилетие не только увеличилось число жарких дней, но и расширилась география подобных аномалий. Особенно отчетливо это заметно в последние 10 лет: жара охватывает всю территорию Испании и наступает всё раньше.

Уточняется, что в муниципалитете Эль-Гранадо, провинция Уэльва, была зафиксирована "удушающая" жара, было зафиксировано +46 градусов. Вслед за этим районом самым жарким населенным пунктом стал Монторо в провинции Кордова с температурой +44 градуса, далее идут Фуэнтес-де-Андалусия (+43,9), Морон-де-ла-Фронтера (+43,5), Андухар (+43,4) и Эль-Серро-де-Андевало (+43).

По прогнозам синоптиков, это еще не предел: на севере и северо-западе страны температура продолжит расти, особенно в Кантабрийском регионе и Галисии. Северо-восток и юг Испании ждут температуры +34...+36 градусов, а в долинах рек Гвадалквивира, Гвадианы, Тахо и Нижнего Эбро жара может превысить +40 градусов.