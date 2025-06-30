В Баку заявили о серьезной угрозе для населения из-за непредоставления Арменией точных минных карт

Непредоставление Арменией точных карт заминированных территорий представляет серьезную угрозу для гражданского населения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети.

Подчеркнуто, что 30 июня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а именно в Агдаме, произошел минный инцидент, в результате которого был тяжело ранен сотрудник полиции. У пострадавшего при взрыве мины полицейского была ампутирована правая нога. Тем самым за период с начала войны 2020 года и до сих пор жертвами мин стали 399 человек.

"Отказ Армении предоставить полные и точные минные карты представляет серьезную угрозу для всех, кто проживает на этих территориях. Международное сообщество не должно молчать перед лицом этих продолжающихся нарушений", - отмечается в публикации.

Ранее мы сообщали, что в Агдамском районе полицейский подорвался на мине.