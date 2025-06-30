Задержаны наркоторговцы, оказавшие сопротивление полиции

29 июня около 23:00 на территории Гарадагского района Баку, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков попытались скрыться от полиции, оказав сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Пресс-службу МВД, 29-летний Техран Мамедов, управляя автомобилем марки "ВАЗ-2104", не подчинившись приказу остановить транспортное средство, потерял управление и врезался в препятствие на обочине. После этого он оказал сопротивление полицейским с ножом в руках и выдвинул незаконные требования с целью дать возможность другим пассажирам автомобиля скрыться с места происшествия.

Несмотря на неоднократные предупреждения, один из сотрудников полиции был вынужден применить табельное огнестрельное оружие и нейтрализовать Т. Мамедова. Один из других находившихся в автомобиле также был задержан.

В результате обыска в машине было обнаружено и изъято 10 кг наркотических веществ.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.