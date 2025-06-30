В Азербайджане изменится пенсионный возраст женщин

С 1 июля пенсионный возраст для женщин в Азербайджане составит 64 года и 6 месяцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии со статьёй 7 Закона "О трудовых пенсиях", пенсионный возраст для мужчин повышался ежегодно на 6 месяцев в период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а для женщин повышается с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.

Отметим, что в последний раз пенсионный возраст для женщин был увеличен 1 июля 2024 года - с этого дня он составил 64 года.