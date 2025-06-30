Сахиба Гафарова примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 30 июня отбыла с рабочим визитом в Республику Узбекистан.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана, в международном аэропорту Ургенч председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову встречали председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева и другие официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме, который пройдет в городе Хива.

Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Азербайджан запускают новый формат межпарламентского диалога в Хиве.