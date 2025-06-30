https://news.day.az/politics/1764433.html Сахиба Гафарова примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 30 июня отбыла с рабочим визитом в Республику Узбекистан.
Сахиба Гафарова примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме
Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 30 июня отбыла с рабочим визитом в Республику Узбекистан.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана, в международном аэропорту Ургенч председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову встречали председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева и другие официальные лица.
В рамках визита спикер Милли Меджлиса примет участие в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме, который пройдет в городе Хива.
Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Азербайджан запускают новый формат межпарламентского диалога в Хиве.
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