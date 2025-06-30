В Баку завели уголовное дело после трагедии с провалом человека в канализационный коллектор

26 июня в 20:30 в результате оседания земли в Наримановском районе на улице Алескера Гаибова, дом 20/90 Джюмшюд Джюмшюдлю (1997 г.р.) упал в канализационный коллектор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики, в результате поисков тело Дж.Джюмшюдлю было обнаружено 28 июня в 15:35 в резервуаре для очистки сточных вод, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, получены снимки с камер наблюдения, запечатлевших происшествие, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть).

Предварительное расследование продолжается.