Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине в Агдаме

30 июня 2025 года около 01:50 пострадавший в результате взрыва мины, произошедшего в Агдамском районе Азербайджана, был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что у мужчины 1988 года рождения диагностирована травматическая ампутация стопы правой ноги и проведена хирургическая операция.

"В настоящее время лечение пострадавшего, состояние которого оценивается как средней тяжести, продолжается в отделении интенсивной терапии",- отмечается в сообщении TƏBİB.

Ранее мы сообщали, что в Агдамском районе полицейский подорвался на мине.