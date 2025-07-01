В Азербайджане пенсионный возраст для женщин повысился на 6 месяцев

С сегодняшнего дня в Азербайджане пенсионный возраст для женщин повышается на 6 месяцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, с 1 июля 2025 года пенсионный возраст для женщин составит 64 года и 6 месяцев.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет.

Отметим, что в соответствии со статьёй 7 Закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", пенсионный возраст для мужчин повышался с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а для женщин - с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года ежегодно на 6 месяцев.

Согласно той же статье, право на пенсию по возрасту имеют лица, достигшие пенсионного возраста, если накопленный на их индивидуальном страховом счёте пенсионный капитал обеспечивает пенсию не ниже установленного минимального размера. В противном случае необходим как минимум 25-летний страховой стаж (за исключением лиц, которым трудовая пенсия по возрасту была назначена до 1 июля 2017 года).