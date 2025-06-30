Землетрясение в Иране

Землетрясение зафиксировано в 38 км к северо-западу от сейсмостанции Хайдарабад на территории Ирана.

Об этом Day.Az сообщило Бюро по исследованию землетрясений.

Землетрясение ощущалось в высотных зданиях в районе Хайдарабада магнитудой до 3.