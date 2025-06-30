https://news.day.az/world/1764384.html

Землетрясение в Иране

Землетрясение зафиксировано в 38 км к северо-западу от сейсмостанции Хайдарабад на территории Ирана. Об этом Day.Az сообщило Бюро по исследованию землетрясений. Землетрясение ощущалось в высотных зданиях в районе Хайдарабада магнитудой до 3.