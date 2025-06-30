https://news.day.az/world/1764384.html Землетрясение в Иране Землетрясение зафиксировано в 38 км к северо-западу от сейсмостанции Хайдарабад на территории Ирана. Об этом Day.Az сообщило Бюро по исследованию землетрясений. Землетрясение ощущалось в высотных зданиях в районе Хайдарабада магнитудой до 3.
Землетрясение в Иране
Землетрясение зафиксировано в 38 км к северо-западу от сейсмостанции Хайдарабад на территории Ирана.
Об этом Day.Az сообщило Бюро по исследованию землетрясений.
Землетрясение ощущалось в высотных зданиях в районе Хайдарабада магнитудой до 3.
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