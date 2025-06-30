Иран пока не возобновил работу международных аэропортов в Тегеране

В столице Ирана Тегеране запрет на полеты в международные аэропорты "Имам Хомейни" и "Мехрабад", а также вылеты из них, будет действовать до 1 июля 14:00 по местному времени (14:30 по бакинскому времени).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил на брифинге представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

По его словам, до указанного времени также будут закрыты аэропорты на севере, юге и западе страны.

Отметим, что после объявления прекращения огня между Ираном и Израилем воздушное пространство Ирана было частично открыто для полетов пассажирских самолетов.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.