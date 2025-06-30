Пезешкиан заявил, что Иран способен обеспечить свои потребности через сотрудничество с соседями

В случае надлежащей организации взаимного сотрудничества с регионом и соседними странами, Иран способен полностью обеспечить свои потребности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на сегодняшнем заседании с руководителями экономических объединений, состоявшемся в Тегеране.

По его словам, у Ирана много соседей и каждая из этих стран имеет высокий потенциал.

"Иран может не только удовлетворить свои потребности путем регионального сотрудничества, но и уменьшить негативные последствия санкций", - отметил М.Пезешкиан.

Президент Ирана заявил, что для устранения проблем страны и для её развития необходимо использовать весь имеющийся потенциал.